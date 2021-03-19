В Алексине, Суворове и Ефремове не следят за загрязнением воздуха

И это при том, что на территориях городов размещены объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду.

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения региональным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды требований законодательства о мониторинге состояния атмосферного воздуха.

Установлено, что Тульский ЦГМС и ФГБУ «ЦГМС» не разместили в Алексине, Суворове и Ефремове постов стационарного наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. При этом на территориях городов размещены объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду. Таким образом в указанных городах не обеспечены непрерывная регистрация содержания загрязняющих веществ и регулярный отбор проб воздуха для последующего анализа.

По иску прокурора суд обязал Тульский ЦГМС и ФГБУ «ЦГМС» оборудовать на территориях Алексина, Суворова и Ефремова стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле в Тульской природоохранной прокуратуре.