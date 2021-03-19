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Россияне смогут без карантина отдохнуть на Кипре

Россияне смогут без карантина отдохнуть на Кипре

Правда, требование сдавать ПЦР-тесты остается.

Российские туристы смогут въезжать на Кипр без карантина с 1 апреля 2021 года, сообщил в четверг министр туризма острова Саввас Пердиос.

– Прошлый год был тяжелым для всех нас. Я надеюсь, что нынешний год будет лучше, и российские туристы вернутся на Кипр. 1 апреля мы вновь открываем российский рынок. Мы запускаем прямые рейсы из России, и туристы смогут прилететь к нам без необходимости прохождения карантина. Правда, останется требование сдавать ПЦР-тесты, - цитирует его «Интерфакс».

По словам Пердиоса, такие тесты сейчас требуются практически во всех странах Евросоюза.

ПЦР-тесты россиянам нужно сдавать дважды - не ранее чем за 72 часа до вылета на Кипр и по прибытии на остров. Кроме этого, все российские туристы должны будут зарегистрироваться на государственном сайте Cyprus FlightPass за 24 часа до вылета.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:48 +2
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