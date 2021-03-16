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В Новомосковске женщине удалось спастись от убийцы

В Новомосковске женщине удалось спастись от убийцы

Потерпевшую госпитализировали с ножевыми ранениями шеи и туловища.

Новомосковские следователи расследуют уголовное дело по факту покушения на убийство. В преступлении подозревают местного 35-летнего жителя.
 
По версии следствия, в момент нападения мужчина находился в своей квартире на ул. Московской и был пьян. Вооружившись ножом он нанес своей 37-летней знакомой не менее двух ударов в шею и туловище.
 
«Смерть 37-летней женщины не наступила по независящим от злоумышленника обстоятельствам, поскольку ей удалось высвободиться и убежать, лишив тем самым его возможности довести свой преступный умысел до конца. Потерпевшей удалось обратиться за помощью к соседям, которые вовремя вызвали скорую помощь. Женщину экстренно госпитализировали в лечебное учреждение», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Телесные повреждения потерпевшей квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Следователями и криминалистами СУ провели осмотр места происшествия, проверку показаний на месте, изъяли нож со следами бурого вещества на лезвии и назначили необходимые судебные экспертизы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:29 +3
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Тульская областьНовомосковск

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