В Новомосковске женщине удалось спастись от убийцы

Новомосковские следователи расследуют уголовное дело по факту покушения на убийство. В преступлении подозревают местного 35-летнего жителя.

По версии следствия, в момент нападения мужчина находился в своей квартире на ул. Московской и был пьян. Вооружившись ножом он нанес своей 37-летней знакомой не менее двух ударов в шею и туловище.

«Смерть 37-летней женщины не наступила по независящим от злоумышленника обстоятельствам, поскольку ей удалось высвободиться и убежать, лишив тем самым его возможности довести свой преступный умысел до конца. Потерпевшей удалось обратиться за помощью к соседям, которые вовремя вызвали скорую помощь. Женщину экстренно госпитализировали в лечебное учреждение», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Телесные повреждения потерпевшей квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Следователями и криминалистами СУ провели осмотр места происшествия, проверку показаний на месте, изъяли нож со следами бурого вещества на лезвии и назначили необходимые судебные экспертизы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения.