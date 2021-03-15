Жительницу Тульской области осудили за убийство знакомого

Женщина распивала алкоголь с мужчиной, поссорилась и ударила его ножом.

В Заокском районе 48-летняя местная жительница признана виновной в убийстве , сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Судом установлено, что 15 декабря ранее судимая обвиняемая распивала алкоголь с 33-летним знакомым. Парочка поссорилась и женщина нсеколько раз ударила мужчину ножом. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.

Решением суда ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.