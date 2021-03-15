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Жительницу Тульской области осудили за убийство знакомого

Жительницу Тульской области осудили за убийство знакомого

Женщина распивала алкоголь с мужчиной, поссорилась и ударила его ножом.

В Заокском районе 48-летняя местная жительница признана виновной в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
 
Судом установлено, что 15 декабря ранее судимая обвиняемая распивала алкоголь с 33-летним знакомым. Парочка поссорилась и женщина нсеколько раз ударила мужчину ножом. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.
 
Решением суда ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. 
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:50 0
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