Тульский конькобежец Артем Золотарев завоевал бронзу чемпионата России

Фото предоставлено минспортом Тульской области.

С 12 по 14 марта в Иркутске в новом Ледовом дворце «Байкал» состоялся чемпионат России по конькобежному спорту, который собрал на старте около 90 сильнейших конькобежцев страны.



Тульскую область на соревнованиях представил конькобежец Артем Золотарев. В последний соревновательный день в спринтерском многоборье на дистанции 500 метров наш спортсмен стал третьим и завоевал бронзу, показав время 36,07. Об этом сообщает минспорта региона.

Напомним, в конце февраля спортсмен стал обладателем двух бронзовых медалей в финале Кубка России по конькобежному спорту.