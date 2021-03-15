новости
новости
Регистрация
Тульский конькобежец Артем Золотарев завоевал бронзу чемпионата России
Фото предоставлено минспортом Тульской области.

Тульский конькобежец Артем Золотарев завоевал бронзу чемпионата России

Поздравляем нашего спортсмена!

С 12 по 14 марта в Иркутске в новом Ледовом дворце «Байкал» состоялся чемпионат России по конькобежному спорту, который собрал на старте около 90 сильнейших конькобежцев страны.

Тульскую область на соревнованиях представил конькобежец Артем Золотарев. В последний соревновательный день в спринтерском многоборье на дистанции 500 метров наш спортсмен стал третьим и завоевал бронзу, показав время 36,07. Об этом сообщает минспорта региона.

Напомним, в конце февраля спортсмен стал обладателем двух бронзовых медалей в финале Кубка России по конькобежному спорту.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:05 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
конькобежный спортчемпионат России

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Нужно ли оттягивать ребёнка за уши от смартфона?»: верный ответ — «нет»
«Нужно ли оттягивать ребёнка за уши от смартфона?»: верный ответ — «нет»
В Туле легковушка влетела в фургон «Почты России»
В Туле легковушка влетела в фургон «Почты России»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.