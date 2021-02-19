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Конфликт узловского «блогера» и полицейских: следователи начали проверку
Кадр из видео

Конфликт узловского «блогера» и полицейских: следователи начали проверку

Им предстоит дать правовую оценку действиям всех участников инцидента.

Сотрудники регионального СУ СК России  начали доследственную проверку по факту конфликта полицейских из Узловой и «блогера», публично оскорблявшего стражей порядка и грозившего им увольнением.

Следователям предстоит дать правовую оценку всем участникам конфликта – мужчина, предположительно, был нетрезв и может быть привлечён к ответственности за оскорбление представителей власти.

К полицейским у следователей тоже есть вопросы – автор видео заявил, что один из них ударил его. Проверочные мероприятия проводятся также и в УМВД России по Тульской области.

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Место
Тульская областьУзловая

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