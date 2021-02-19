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Тульским предпринимателям расскажут, как снизить расходы на безнал в 2-3 раза

Тульским предпринимателям расскажут, как снизить расходы на безнал в 2-3 раза

Тематическая онлайн-сессия, организованная Банком России, состоится 26 февраля.

Предприниматели Тульской области смогут принять участие в онлайн-сессии «Возможности и преимущества Системы быстрых платежей для малого и среднего бизнеса», которую организовывает региональное отделение Банка России.

 Система быстрых платежей (СБП) позволяет повысить доступность финансовых услуг для населения и поддержать развитие конкуренции на финансовом рынке. Она позволит предпринимателям снизить затраты на банковское обслуживание в сфере безналичных платежей в 2-3 раза.

На мероприятии выступят эксперты Банка России, представители Национальной системы платежных карт, коммерческих банков и бизнеса, уже перешедших на СБП. Они расскажут, что такое Система быстрых платежей, чем она может быть полезна и выгодна предпринимателям и как может повлиять на рынок безналичных расчётов.

Полуторачасовая онлайн-сессии состоится в пятницу, 26 февраля, в 11.00. Для участия нужно направить свои контактные данные на электронный адрес: 70seo@cbr.ru с пометкой «Участие в сессии дискуссионной площадки».

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