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Из-за сильных морозов более 31 тысячи учеников не пошли в школу

Из-за сильных морозов более 31 тысячи учеников не пошли в школу

В некоторых районах области сегодня температура воздуха опустилась до -30°С.

16 февраля из-за сильных морозов в отдельных муниципальных образованиях Тульской области принято решение о временном переводе учащихся на дистант.

Как сообщает министерство образования региона, очные занятия отменены для более чем 31 тысячи обучающихся из 272 школ, из них более 70% приходится на учеников начальных классов.

При этом для школьников, которые всё же пришли в учебное учреждение, работают дежурные классы.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:38 +5
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