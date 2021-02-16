В Туле на Веневском шоссе Mitsubishi наехал на сугроб и опрокинулся набок

Фото очевидца.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром 16 февраля в Туле на Веневском шоссе опрокинулся Mitsubishi. Фото в редакцию Myslo прислал очевидец. Судя по положению автомобиля, водитель наехал на огромный сугроб и перевернулся набок.

Для того, чтобы поставить машину на колеса, понадобилась помощь водителя внедорожника.

На данный момент информации о ДТП в региональную Госавтоинспекцию не поступало.