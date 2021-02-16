Фото очевидца.
В Туле на Веневском шоссе Mitsubishi наехал на сугроб и опрокинулся набок
По предварительным данным, никто не пострадал.
Утром 16 февраля в Туле на Веневском шоссе опрокинулся Mitsubishi. Фото в редакцию Myslo прислал очевидец. Судя по положению автомобиля, водитель наехал на огромный сугроб и перевернулся набок.
Для того, чтобы поставить машину на колеса, понадобилась помощь водителя внедорожника.
На данный момент информации о ДТП в региональную Госавтоинспекцию не поступало.
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