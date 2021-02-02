Стало известно о новых мерах поддержки предпринимателей в Тульской области

О пятом пакете мер рассказали сегодня на брифинге в правительстве региона.

Пакет предусматривает поддержку таких сфер экономической деятельности, как общепит, бытовые услуги, гостиничный и туристский бизнес, пассажирские перевозки и услуги в области культуры, спорта, образования, рассказали заместитель министра экономического развития региона Надежда Комарова и председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

Для 16 видов экономической деятельности (общепит, туриндустрия, услуги в сфере культуры, спорта, образования) предусмотрено установление на 2021 год пониженных ставок упрощенной системы налогообложения (УСН).

Продлены субсидии транспортным компаниям, перевозящим пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам (кроме легкового такси), на возмещение затрат на обеспечение водителей масками ( на это предусмотрено 10 млн рублей). Принято решение продолжить возмещение работодателям затрат на выплату заработной платы сотрудникам (22,2 млн руб.).

Кроме этого, Фонд развития промышленности Тульской области предоставляет промышленным предприятиям региона льготные займы на пополнение оборотных средств (30 млн руб.). Заём на пополнение оборотных средств в размере от 1 до 3% годовых предоставляется промышленным предприятиям, выручка которых в 2020 году снизилась более чем на 15%. Сумма займа – от 5 до 20 млн рублей, срок – 18 месяцев.

Субсидии на возмещение недополученных доходов из-за ограничений по коронавирусу предусмотрены и для предприятий зрелищно-развлекательной отрасли. Размер субсидии будет рассчитываться из среднемесячного дохода за сентябрь-ноябрь 2020 года и составит до 100 тыс. рублей на одного получателя. Общий объем средств, предусмотренных на программу - 5 млн рублей. Это программа стартует в марте 2021 года.

Гостиницы и предприятия общепита смогут получить субсидии на возмещение 50% затрат по оплате потребленной электрической энергии за апрель-июнь 2020 года. Максимальный размер субсидии на одного получателя - до 300 тыс. рублей. Общий бюджет программы – 4 млн рублей. Также для предприятий этой сферы запланированы субсидии на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам за апрель-июнь 2020 года.

Для сельскохозяйственных предприятий АО «Тульский аграрный центр» снизил снабженческо-сбытовую наценку на 50% при предоставлении сельскохозяйственной техники в лизинг на 2021 год.

В этом году продолжится реализация программы «Сделано в Тульской области». Сейчас она рассчитана на производителей пищевой продукции. В ближайшее время стать её участниками смогут и производители сувенирной продукции.