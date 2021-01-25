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В Новомосковске задержали трех «наркоагрономов»
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Новомосковске задержали трех «наркоагрономов»

На съемных квартирах у подозреваемых нашли оборудование для выращивания конопли в домашних условиях.

Трое жителей Новомосковска задержаны сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Предполагается, что мужчины причастны к выращиванию наркосодержащих растений для продажи бесконтактным способом.
 
 
Подозреваемых остановили в то время, когда они совершали поездку для сбыта наркотиков.
 
«В ходе личного досмотра и осмотра транспортного средства в присутствии понятых полицейскими обнаружено и изъято около 20 г вещества, которое согласно справке об исследовании, проведенном в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тульской области, является наркотиком — марихуаной», — сообщила пресс-служба полиции.
 
Кроме того, в ходе обысков дома, а также на съемных квартирах у подозреваемых нашли и изъяли оборудование для выращивания конопли в домашних условиях, сами растения и уже готовый наркотик.
 
 
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:47 +1
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