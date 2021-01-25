В Новомосковске задержали трех «наркоагрономов»

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

На съемных квартирах у подозреваемых нашли оборудование для выращивания конопли в домашних условиях.

Трое жителей Новомосковска задержаны сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Предполагается, что мужчины причастны к выращиванию наркосодержащих растений для продажи бесконтактным способом.

Подозреваемых остановили в то время, когда они совершали поездку для сбыта наркотиков.

«В ходе личного досмотра и осмотра транспортного средства в присутствии понятых полицейскими обнаружено и изъято около 20 г вещества, которое согласно справке об исследовании, проведенном в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тульской области, является наркотиком — марихуаной», — сообщила пресс-служба полиции.

Кроме того, в ходе обысков дома, а также на съемных квартирах у подозреваемых нашли и изъяли оборудование для выращивания конопли в домашних условиях, сами растения и уже готовый наркотик.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.