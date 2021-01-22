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Любовная драма: в Ефремове мужчина убил соперника ударом ножа в сердце
Изображение 901263 с сайта Pixabay.

Любовная драма: в Ефремове мужчина убил соперника ударом ножа в сердце

Подозреваемый установлен и задержан.

В Ефремове Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства на ул. Газовой 50-летнего мужчины. Предполагается, что преступление было совершено ночью 19 января этого года. Потерпевший скончался от удара ножом в сердце.
 
«Сотрудниками следственного управления совместно с УМВД России по Тульской области установлен и задержан подозреваемый в совершении указанного преступления. Им оказался 53-летний житель Тульской области», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия и назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время будет проведена проверка показаний на месте с участием подозреваемого и поставлен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
 
Расследование уголовного дела продолжается.
 
По информации Myslo, на данный момент считается, что мотивом убийства стала ссора потерпевшего и подозреваемого из-за женщины.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:55 0
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