Любовная драма: в Ефремове мужчина убил соперника ударом ножа в сердце

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В Ефремове Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства на ул. Газовой 50-летнего мужчины. Предполагается, что преступление было совершено ночью 19 января этого года. Потерпевший скончался от удара ножом в сердце.

«Сотрудниками следственного управления совместно с УМВД России по Тульской области установлен и задержан подозреваемый в совершении указанного преступления. Им оказался 53-летний житель Тульской области», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия и назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время будет проведена проверка показаний на месте с участием подозреваемого и поставлен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

По информации Myslo, на данный момент считается, что мотивом убийства стала ссора потерпевшего и подозреваемого из-за женщины.