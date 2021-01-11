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В Туле в ДТП со скорой пострадали четыре человека

В Туле в ДТП со скорой пострадали четыре человека

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.

Утром 11 января в Туле, в районе поворота со Щекинского шоссе на Косую Гору, произошло ДТП с участием автомобиля реанимации и «Шевроле».

По предварительной информации, медики ехали в сторону поселка Менделеевский на вызов к маленькому пациенту, при этом на автомобиле были включены спецсигналы. Легковушка выезжала со стороны Косой Горы.

Водитель «Шевроле» заявила, что она двигалась на зеленый сигнал светофора.

На момент публикации новости известно, что в ДТП пострадали четыре человека: водитель легковушки и трое медиков.

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Новость обновлена в 11.20: актуализирована информация о количестве пострадавших.

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В Туле в ДТП со скорой пострадали три человека, Фото: 2
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В Туле в ДТП со скорой пострадали три человека, Фото: 4
В Туле в ДТП со скорой пострадали три человека, Фото: 5
В Туле в ДТП со скорой пострадали три человека, Фото: 6
В Туле в ДТП со скорой пострадали три человека, Фото: 7
В Туле в ДТП со скорой пострадали три человека, Фото: 8
В Туле в ДТП со скорой пострадали три человека, Фото: 9
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В Туле в ДТП со скорой пострадали три человека, Фото: 11
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:43 +6
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