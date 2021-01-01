Алексей Дюмин: «Пусть новый год принесет в ваши дома радость и согласие»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Новым годом. В своем обращении глава региона напомнил, что 2020-й стал испытанием нашей стойкости, умения сопереживать, поддерживать и быть рядом в трудную минуту.

«В эти дни мы говорим спасибо нашим медработникам, социальным партнерам и волонтерам. Всем, кто в это непростое время откликнулся, проявил неравнодушие и понимание. Пусть новый год принесет в ваши дома радость и согласие. Пусть будут здоровы ваши дети, родные и близкие. От всей души желаю каждой семье, каждому жителю нашей области счастья и благополучия!», — гласит текст поздравления.