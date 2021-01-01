новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин: «Пусть новый год принесет в ваши дома радость и согласие»

Алексей Дюмин: «Пусть новый год принесет в ваши дома радость и согласие»

Глава региона поздравил туляков с Новым годом.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Новым годом. В своем обращении глава региона напомнил, что 2020-й стал испытанием нашей стойкости, умения сопереживать, поддерживать и быть рядом в трудную минуту.
 
«В эти дни мы говорим спасибо нашим медработникам, социальным партнерам и волонтерам. Всем, кто в это непростое время откликнулся, проявил неравнодушие и понимание. Пусть новый год принесет в ваши дома радость и согласие. Пусть будут здоровы ваши дети, родные и близкие. От всей души желаю каждой семье, каждому жителю нашей области счастья и благополучия!», — гласит текст поздравления.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:14 −5
Другие статьи по темам
Событие
Новый годпоздравление с Новым годом
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Самые резонансные ДТП 2020 года в Тульской области
Самые резонансные ДТП 2020 года в Тульской области
В Новомосковске на ночном пожаре погиб мужчина
В Новомосковске на ночном пожаре погиб мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.