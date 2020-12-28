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На главной площади Тулы открылся Губернский каток
Фото из архива MySlo

На главной площади Тулы открылся Губернский каток

В этом году он будет работать в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

В понедельник, 28 декабря, на площади Ленина в Туле начал работу Губернский каток. Площадь пункта проката увеличена почти на треть – до 405 квадратных метров. Здесь установлены рециркуляторы закрытого типа, которые будут работать непрерывно. Для соблюдения социальной дистанции нанесена разметка и увеличено число мест. Войти в пункт проката можно только в маске и после измерения температуры.

Для разведения потоков посетителей сделаны раздельные вход и выход. Все контактные поверхности будут обрабатывать каждые 2 часа — в перерывах между сеансами. Сеансы длительностью в 75 минут будут начинаться в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 и 20.00. В пятницу, субботу и праздничные дни добавят седьмой, «молодежный» сеанс – в 22.00.

На катке одновременно могут находиться не более 150 человек – подсчет будет вестись через систему допуска. Также введена билетная система: бесплатный билет (не более 3 в одни руки) можно забронировать на сайте катка или получить при входе. 105 билетов доступны для онлайн-бронирования, 45 – на входе. Забронировать билеты можно за 2 часа до начала сеанса, получить билет на руки – за 1 час.

Кстати, «Народный журналист» Myslo liska1979 уже оценила Губернский каток-2021. Присоединяйтесь и делитесь впечатлениями в комментариях!

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сегодня, в 18:40 −3
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