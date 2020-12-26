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В Пролетарском округе Тулы поймали автовора
Изображение Noupload с сайта Pixabay

В Пролетарском округе Тулы поймали автовора

После задержания мужчина сознался в других преступлениях.

Недавно в дежурную часть УМВД России по городу Туле обратился 21-летний молодой человек. Он заявил, что ночью из его припаркованной около многоэтажного дома по улице Калинина «семерки» украли аккумулятор.
 
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого похитителя.
 
«53-летний нигде не работающий житель Пролетарского округа Тулы был задержан и доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. В ходе работы по выяснению обстоятельств преступления, задержанный мужчина признался в совершении в ноябре текущего года еще двух подобных противоправных деяний на улицах Хворостухина и Бондаренко», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
В настоящее время в полиции по данным фактам проводятся процессуальные проверки и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оперативники продолжают работу по выяснению обстоятельств преступной деятельности задержанного.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:12 +5
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