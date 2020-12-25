новости
новости
Регистрация
В жестком ДТП под Новомосковском погиб водитель
Фото: https://vk.com/chpnmsk.

В жестком ДТП под Новомосковском погиб водитель

Столкнулись Opel и Volkswagen.

Сегодня, 25 декабря, на 12 км автодороги «Новомосковское кольцо» случилось страшное ДТП. По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля Opel Vectra выехал на встречку и врезался в Volkswagen Passat.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в аварии погиб водитель Opel, также пострадал пассажир этого же авто и женщина-водитель Volkswagen.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:11 +1
Другие статьи по темам
Событие
погиб в ДТП
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Куда сходить с детьми на каникулах? На РобоЁлку!
Куда сходить с детьми на каникулах? На РобоЁлку!
В Туле адвокаты взяли у мужчины миллион на взятку следователю ФСБ
В Туле адвокаты взяли у мужчины миллион на взятку следователю ФСБ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.