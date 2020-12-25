В жестком ДТП под Новомосковском погиб водитель

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Сегодня, 25 декабря, на 12 км автодороги «Новомосковское кольцо» случилось страшное ДТП. По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля Opel Vectra выехал на встречку и врезался в Volkswagen Passat.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в аварии погиб водитель Opel, также пострадал пассажир этого же авто и женщина-водитель Volkswagen.

Обстоятельства ДТП выясняются.