Куда сходить с детьми на каникулах? На РобоЁлку!

На носу новогодние праздники и каникулы, и многие задались вопросом - как провести свободное время в условиях пандемии и ограниченного бюджета?

На территории парка «Патриот Тула» работает интерактивный музей роботов и технологий «Сфера будущего», который предлагает много новогодних программ для туляков и гостей города. Мероприятия проходят при строгом соблюдении ограничений и предписаний Роспотребнадзора.

Каждый день в «Сфере будущего» проводятся праздничные экскурсионные программы — РобоЁлки, в состав которых входят шоу-программы (шоу молний, танцевальное шоу роботов), знакомство с отечественными и зарубежными достижениями робототехники, праздничные шоу для детей в планетарии и игровые активности в зоне интерактивной мультимедийной экспозиции.

В зоне интерактивных симуляторов вы сможете попробовать себя в роли пилота самолета, поуправлять танком в виртуальной реальности, отправиться покорять космос или прокатиться по бездорожью за рулем «УАЗика».

Здесь также можно посоревноваться на лучшее время круга в гоночных симуляторах, просто покататься на экстремальных аттракционах или пройти курс молодого бойца на арене виртуальной реальности, принять участие в групповых активностях в режиме выживания или сразиться в стрелковых симуляторах.

На территории музея доступны и познавательные зоны, в которых можно погрузиться в историю освоения космоса, отправиться в подводное путешествие, узнать о происхождении праздника Нового года и ознакомиться с оружием героев на интерактивном столе.

«Сфера будущего» будет работать с 1 по 10 января без выходных с 11.00 до 20.00. РобоЁлки проводятся каждые два часа — в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00.

Записаться на праздничные программы можно по телефону +79026955520, либо в форме обратной связи на сайте технопарка.

Ждем в гости всей семьей! Развлечения найдутся и детям и взрослым!

Музей «Сфера будущего»

Тула, парк «Патриот», ул. Рязанская, 25/2.