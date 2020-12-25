В Тульской области 208 случаев коронавируса и 10 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки выявили еще 208 случаев коронавируса, 187 человек выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала периода коронавирусной инфекцией заразились 21 596 жителей региона, 18 933 вылечились, 692 умерли.
За последние сутки в России выявлено 29 018 новых случаев коронавируса, выздоровели 27 397 человек, зафиксировано 563 летальных исхода.
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