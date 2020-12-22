В Туле во время ночного пожара в пятиэтажке погиб мужчина

В ночь на 22 декабря на ул. Николая Руднева в Туле произошел пожар. Сообщение о том, что в доме № 32 горит квартира на пятом этаже, поступило в МЧС около полуночи.

К моменту приезда на место огнеборцев из окон жилища шел дым. Часть жильцов подъезда уже вышли на улицу, а других эвакуировали пожарные.

В квартире, где произошел пожар, находились пожилая женщина и ее сын — примерно 50 лет на вид. Мужчина погиб, а женщину после осмотра медики приняли решение отвезти в больницу.

Причину возгорания предстоит установить специалистам.