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В Туле во время ночного пожара в пятиэтажке погиб мужчина

В Туле во время ночного пожара в пятиэтажке погиб мужчина

Трагедия произошла на ул. Николая Руднева.

В ночь на 22 декабря на ул. Николая Руднева в Туле произошел пожар. Сообщение о том, что в доме № 32 горит квартира на пятом этаже, поступило в МЧС около полуночи.
 
К моменту приезда на место огнеборцев из окон жилища шел дым. Часть жильцов подъезда уже вышли на улицу, а других эвакуировали пожарные.
 
В квартире, где произошел пожар, находились пожилая женщина и ее сын — примерно 50 лет на вид. Мужчина погиб, а женщину после осмотра медики приняли решение отвезти в больницу.
 
Причину возгорания предстоит установить специалистам.
 

 

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В Туле во время ночного пожара в пятиэтажке погиб мужчина, Фото: 1
В Туле во время ночного пожара в пятиэтажке погиб мужчина, Фото: 2
В Туле во время ночного пожара в пятиэтажке погиб мужчина, Фото: 3
В Туле во время ночного пожара в пятиэтажке погиб мужчина, Фото: 4
В Туле во время ночного пожара в пятиэтажке погиб мужчина, Фото: 5
В Туле во время ночного пожара в пятиэтажке погиб мужчина, Фото: 6
В Туле во время ночного пожара в пятиэтажке погиб мужчина, Фото: 7
В Туле во время ночного пожара в пятиэтажке погиб мужчина, Фото: 8
В Туле во время ночного пожара в пятиэтажке погиб мужчина, Фото: 9
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 01:45 +2
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