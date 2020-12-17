Юная тульская казачка завоевала гран-при на международном фестивале Folk-Star

В Санкт- Петербурге состоялся гала- концерт и награждение грандиозного призеров Международного фестиваля – премии в области исполнительского искусства «Folk-Star».

Шестилетняя тулячка Мелисса Абрамова за исполнение танца «Казачья плясовая» получила гран-при в номинации «Хореография» и приз зрительских симпатий. В фестивале приняли участие более 400 исполнителей из Хорватии, Китая, Ирана, Индонезии, Болгарии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и ДНР.

Выступления конкурсантов оценивали члены жюри из семи стран – Малайзии, Греции, Турции, Болгарии, Армении, Латвии и России. Только 14 участников стали обладателями гран-при. Среди них – Мелисса Абрамова, солистка тульского детского образцового хореографического ансамбля «Варварята» под руководством Сергея Кузнецова.

Мелисса Абрамова – потомственная казачка. Она не только успешно занимается народными танцами, но и обучается фланкировке шашкой, занимается конным спортом, принимает участие в различных культурных и мероприятиях и концертах.