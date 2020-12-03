Снова антирекорд: в Тульской области 175 случаев коронавируса и шесть смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области обновился антирекорд по коронавирусу — за сутки 175 новых случаев, 176 человек выздоровели, шестеро скончались. С начала пандемии COVID-19 заразились 17 120 жителей региона, 15 072 вылечились, 497 умерли.

За сутки в России также побит рекорд по числу заболевших — 28 145 случаев коронавируса.