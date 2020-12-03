Снова антирекорд: в Тульской области 175 случаев коронавируса и шесть смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области обновился антирекорд по коронавирусу — за сутки 175 новых случаев, 176 человек выздоровели, шестеро скончались. С начала пандемии COVID-19 заразились 17 120 жителей региона, 15 072 вылечились, 497 умерли.
За сутки в России также побит рекорд по числу заболевших — 28 145 случаев коронавируса.
вчера, в 17:16, 175 3087 -23
вчера, в 11:46, 50 3176 1
вчера, в 10:45, 86 11861 0
1 декабря, в 15:20, 77 4447 -6
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