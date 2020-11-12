фото: УГИБДД России по Тульской области
В Алексине пенсионер на легковушке сбил пешехода и уехал с места ДТП
Но был задержан чуть позже.
Вчера, 11 ноября, на улице Некрасова в Алексине произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.
В 17.30 71-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2115» наехал на 28-летнего пешехода. Мужчина шел по краю проезжей части в попутном направлении движения легковушки.
Совершив наезд, пенсионер скрылся с места ДТП, но спустя время был задержан.
Пешеход, получивший ряд травм, был госпитализирован.
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