В Алексине пенсионер на легковушке сбил пешехода и уехал с места ДТП

фото: УГИБДД России по Тульской области

Но был задержан чуть позже.

Вчера, 11 ноября, на улице Некрасова в Алексине произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 17.30 71-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2115» наехал на 28-летнего пешехода. Мужчина шел по краю проезжей части в попутном направлении движения легковушки.

Совершив наезд, пенсионер скрылся с места ДТП, но спустя время был задержан.

Пешеход, получивший ряд травм, был госпитализирован.