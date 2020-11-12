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В Алексине пенсионер на легковушке сбил пешехода и уехал с места ДТП
фото: УГИБДД России по Тульской области

В Алексине пенсионер на легковушке сбил пешехода и уехал с места ДТП

Но был задержан чуть позже.

Вчера, 11 ноября, на улице Некрасова в Алексине произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 17.30 71-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2115» наехал на 28-летнего пешехода. Мужчина шел по краю проезжей части в попутном направлении движения легковушки.

Совершив наезд, пенсионер скрылся с места ДТП, но спустя время был задержан. 

Пешеход, получивший ряд травм, был госпитализирован. 

 

 

 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:17 +3
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