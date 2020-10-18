В Туле состоялась детская параспартакиада: фоторепортаж

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В спорткомплексе «Новое поколение» состоялась областная детская параспартакиада, объединившая порядка 100 юных спортсменов. Участники и гости праздника пробовали свои силы в тематических настольных играх и участвовали в необычных соревнованиях. Бег с препятствиями, упражнения с мячом, работа с лего – это далеко не полный перечень того, что было подготовлено организаторами для начинающих спортсменов.

– Детская параспартакиада – это еще один способ увидеть, что возможности наших детей безграничны. Правительство Тульской области ведет активную работу по расширению спектра спортивных и развивающих образовательных программ. Работа в команде положительно влияет на социальную адаптацию и реабилитацию детей с ограниченными возможностями, укрепляет здоровье подрастающего поколения, – отметила зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова.

В перерывах между этапами прошли выступления хореографических и вокальных коллективов. По итогам спортивного состязания в каждой номинации были определены призеры, получившие памятные подарки и дипломы.