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В Туле состоялась детская параспартакиада: фоторепортаж
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле состоялась детская параспартакиада: фоторепортаж

В спортивном празднике приняли участие более 100 ребят.

В спорткомплексе «Новое поколение» состоялась областная детская параспартакиада, объединившая порядка 100 юных спортсменов. Участники и гости праздника пробовали свои силы в тематических настольных играх и участвовали в необычных соревнованиях. Бег с препятствиями, упражнения с мячом, работа с лего – это далеко не полный перечень того, что было подготовлено организаторами для начинающих спортсменов.

– Детская параспартакиада – это еще один способ увидеть, что возможности наших детей безграничны. Правительство Тульской области ведет активную работу по расширению спектра спортивных и развивающих образовательных программ. Работа в команде положительно влияет на социальную адаптацию и реабилитацию детей с ограниченными возможностями, укрепляет здоровье подрастающего поколения, – отметила зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова.

В перерывах между этапами прошли выступления хореографических и вокальных коллективов. По итогам спортивного состязания в каждой номинации были определены призеры, получившие памятные подарки и дипломы.

Галерея
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 1
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 2
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 3
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 4
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 5
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 6
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 7
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 8
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 9
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 10
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 11
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 12
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 13
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 14
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 15
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 16
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 17
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 18
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 19
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 20
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 21
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 22
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 23
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 24
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 25
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 26
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 27
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 28
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 29
Детская параспартакиада в Туле, Фото: 30
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