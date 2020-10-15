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В Туле фура протащила легковушку 15 метров

В Туле фура протащила легковушку 15 метров

Автоавария произошла на улице Рязанской.

Утром 15 октября в районе дома №50-а на улице Рязанской в Туле произошло ДТП с участием легкового автомобиля Ford и фуры Volvo, сообщает корреспондент Myslo. 
 
По словам женщины-водителя легковушки, она ехала по своей полосе, когда перестраивавшийся грузовик врезался в ее машину и протащил ее около 15-20 м. А вот водитель большегруза в беседе с нашим корреспондентом свою вину отрицал. 
 
В результате аварии никто не пострадал.
 
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам УГИБДД.
Галерея
Фура и легковушка 15.10.2020, Фото: 1
Фура и легковушка 15.10.2020, Фото: 2
Фура и легковушка 15.10.2020, Фото: 3
Фура и легковушка 15.10.2020, Фото: 4
Фура и легковушка 15.10.2020, Фото: 5
Фура и легковушка 15.10.2020, Фото: 6
Фура и легковушка 15.10.2020, Фото: 7
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Сергей Стариков
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