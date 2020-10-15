В Туле фура протащила легковушку 15 метров
Автоавария произошла на улице Рязанской.
Утром 15 октября в районе дома №50-а на улице Рязанской в Туле произошло ДТП с участием легкового автомобиля Ford и фуры Volvo, сообщает корреспондент Myslo.
По словам женщины-водителя легковушки, она ехала по своей полосе, когда перестраивавшийся грузовик врезался в ее машину и протащил ее около 15-20 м. А вот водитель большегруза в беседе с нашим корреспондентом свою вину отрицал.
В результате аварии никто не пострадал.
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам УГИБДД.
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