В Богородицке осужден 18-летний парень, насмерть забивший мужчину

Поссорился со случайным знакомым и жестоко избил его.

В Богородицком районе 18-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 10 июля обвиняемый поссорился со случайным знакомым - они распивали спиртное на лавочке, неподалеку друг от друга.

Словесные обвинения обвиняемый решил подкрепить аргументацией и жестоко избил 48-летнего потерпевшего - бил не только ногами и руками, но и пустыми бутылками по голове.

От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Решением суда 18-летнему обвиняемому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.



