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В Богородицке осужден 18-летний парень, насмерть забивший мужчину

В Богородицке осужден 18-летний парень, насмерть забивший мужчину

Поссорился со случайным знакомым и жестоко избил его.

В Богородицком районе 18-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что 10 июля обвиняемый поссорился со случайным знакомым - они распивали спиртное на лавочке, неподалеку друг от друга. 
 
Словесные обвинения обвиняемый решил подкрепить аргументацией и жестоко избил 48-летнего потерпевшего - бил не только ногами и руками, но и пустыми бутылками по голове.
 
От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
 
Решением суда 18-летнему обвиняемому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. 

 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:10 +1
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