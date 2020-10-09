В Туле ожидается высадка группы «Пилот»

Музыканты отыграют в Туле уникальный концерт, посвященный 15-летию культового альбома «Рыба, Крот и Свинья». В концертный сет-лист войдут все песни с легендарной пластинки и главные хиты группы.

На каждом концерте предстоящего тура альбом-юбиляр будет исполнен от начала до конца, включая фаворита фестивалей и чартов — песню «Рок», неформальный гимн поколения — «Шнурок», оду маргинальной «уличной школе» Северной столицы — «Большой Питерский Блюз» и пронзительный трек-исповедь — «Неродина». Конечно, в большую программу также войдут и другие композиции, которые поклонники сами выбрали весной 2018 года для специальных концертов по заявкам в Москве и Петербурге.

По случаю юбилея альбома музыканты во главе с Ильёй Чёртом отправляются пересекать магистрали страны, чтобы вместе вспомнить, какими мы с вами были 15 лет назад, и посмотреть, какими стали за это время!

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