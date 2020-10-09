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В Туле ожидается высадка группы «Пилот»

В Туле ожидается высадка группы «Пилот»

17 октября в Concert Hall выступит питерская рок-группа «Пилот». Начало в 20.00.

Музыканты отыграют в Туле уникальный концерт, посвященный 15-летию культового альбома «Рыба, Крот и Свинья». В концертный сет-лист войдут все песни с легендарной пластинки и главные хиты группы.

На каждом концерте предстоящего тура альбом-юбиляр будет исполнен от начала до конца, включая фаворита фестивалей и чартов — песню «Рок», неформальный гимн поколения — «Шнурок», оду маргинальной «уличной школе» Северной столицы — «Большой Питерский Блюз» и пронзительный трек-исповедь — «Неродина». Конечно, в большую программу также войдут и другие композиции, которые поклонники сами выбрали весной 2018 года для специальных концертов по заявкам в Москве и Петербурге.
 

По случаю юбилея альбома музыканты во главе с Ильёй Чёртом отправляются пересекать магистрали страны, чтобы вместе вспомнить, какими мы с вами были 15 лет назад, и посмотреть, какими стали за это время!
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 17:20 0
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