Накажи автохама: присылайте Myslo фото и видео с нарушителями ПДД

Фото из архива Myslo.

Предлагаем вместе бороться с теми, кто не уважает участников дорожного движения и подвергает их опасности.

Привет! Вам надоели торопыжки, которые подрезают другие машины и скачут из ряда в ряд? Терпеть не можете тех, кто паркуется на тротуаре, грубо нарушает ПДД, плюет на других водителей и создает на дороге аварийные ситуации?

Мы тоже не любим таких участников дорожного движения, поэтому приглашаем вас принять участие в новом проекте Myslo, который называется «Накажи автохама».

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД . В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения.

Итак, настало время действовать!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.