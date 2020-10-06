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Накажи автохама: присылайте Myslo фото и видео с нарушителями ПДД
Фото из архива Myslo.

Накажи автохама: присылайте Myslo фото и видео с нарушителями ПДД

Предлагаем вместе бороться с теми, кто не уважает участников дорожного движения и подвергает их опасности.

Привет! Вам надоели торопыжки, которые подрезают другие машины и скачут из ряда в ряд? Терпеть не можете тех, кто паркуется на тротуаре, грубо нарушает ПДД, плюет на других водителей и создает на дороге аварийные ситуации?
 
Мы тоже не любим таких участников дорожного движения, поэтому приглашаем вас принять участие в новом проекте Myslo, который называется «Накажи автохама».
 
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения.
 
Итак, настало время действовать!
 
 
 

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

 
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:59 +9
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