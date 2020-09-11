Ураган повалил ветку дерева на машину: туляк подал в суд на администрацию

Фото другого поврежденного в тот вечер автомобиля.

Мужчина оценил свой ущерб в 111 тысяч рублей.

В Центральный районный суд с иском к Управлению по благоустройству администрации г. Тулы обратился мужчина. Он хочет взыскать ущерб, причиненный его автомобилю упавшей веткой дерева.

Из заявления следует, что все произошло вечером 8 июля. Автомобиль истца был припаркован возле одного из домов на ул. Луначарского в Туле, и на него упала поваленная ураганным ветром ветка дерева.

«Гражданин полагает, что падение дерева и повреждение принадлежащего ему автомобиля наступило по вине ответчика вследствие осуществления последним ненадлежащего контроля за состоянием насаждений», — сообщает пресс-служба регионального управления судебного департамента.

Истец просит суд взыскать 111 тыс. 291 руб. за повреждение авто, 10 тысяч за проведенную оценку ущерба и 3 тыс. 425 руб. 82 копейки за госпошлину. Судебное заседание назначено на 16 сентября.