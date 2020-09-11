новости
новости
Регистрация
Ураган повалил ветку дерева на машину: туляк подал в суд на администрацию
Фото другого поврежденного в тот вечер автомобиля.

Ураган повалил ветку дерева на машину: туляк подал в суд на администрацию

Мужчина оценил свой ущерб в 111 тысяч рублей.

В Центральный районный суд с иском к Управлению по благоустройству администрации г. Тулы обратился мужчина. Он хочет взыскать ущерб, причиненный его автомобилю упавшей веткой дерева.
 
Из заявления следует, что все произошло вечером 8 июля. Автомобиль истца был припаркован возле одного из домов на ул. Луначарского в Туле, и на него упала поваленная ураганным ветром ветка дерева.
 
«Гражданин полагает, что падение дерева и повреждение принадлежащего ему автомобиля наступило по вине ответчика вследствие осуществления последним ненадлежащего контроля за состоянием насаждений», — сообщает пресс-служба регионального управления судебного департамента.
 
Истец просит суд взыскать 111 тыс. 291 руб. за повреждение авто, 10 тысяч за проведенную оценку ущерба и 3 тыс. 425 руб. 82 копейки за госпошлину. Судебное заседание назначено на 16 сентября.
 
Напомним, после непогоды 8 июля было зафиксировано 318 упавших деревьев, из которых 298 – в Туле. Пострадали кровли восьми частных и одного многоквартирного дома, а также 102 автомобиля.
Галерея
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 1
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 2
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 3
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 4
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 5
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 6
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 7
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 8
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 9
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 10
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 11
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 12
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 13
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 14
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 15
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 16
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 17
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 18
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 19
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 20
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 21
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 22
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 23
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 24
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 25
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 26
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 27
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 28
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 29
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 30
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 31
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 32
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 33
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 34
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 35
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 36
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 37
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 38
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 39
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 40
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 41
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 42
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 43
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 44
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 45
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 46
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 47
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 48
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 49
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 50
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 51
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 52
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 53
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 54
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 55
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 56
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 57
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 58
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 59
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 60
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 61
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 62
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 63
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 64
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 65
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 66
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 67
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 68
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 69
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 70
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 71
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 72
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 73
Ливень в Туле 8 июля, Фото: 74
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:59 +7
Другие статьи по темам
Событие
ураганнепогодасуд
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Малышей-сурикатов из Тульского экзотариума назвали в честь хоббитов
Малышей-сурикатов из Тульского экзотариума назвали в честь хоббитов
Неудачное вложение: туляк перевел брокерам-мошенникам 18 миллионов рублей
Неудачное вложение: туляк перевел брокерам-мошенникам 18 миллионов рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.