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Малышей-сурикатов из Тульского экзотариума назвали в честь хоббитов
Фото предоставлено Тульским экзотариумом. Фото Татьяны Шаньшиной.

Малышей-сурикатов из Тульского экзотариума назвали в честь хоббитов

Это Фродо, Сэм, Мерри и Пиппин.

Полтора месяца назад в Тульском экзотариуме произошло пополнение — в семье сурикатов появились на свет очаровательные малыши. К сожалению, у молодой самки пропало молоко. Сотрудники зоопарка приняли решение взять детенышей на домашнее выкармливание.

Через 35 дней малыши подросли, окрепли и научились самостоятельно добывать пищу из кормовых игрушек. Сотрудники экзотариума решили вернуть детенышей в семью.

– Группа взрослых сурикатов, успевших отвыкнуть от малышей, отнеслась к ним крайне настороженно, даже проявляла агрессию. Для наименее травматичного воссоединения семьи маленьких хищников была разработана целая стратегия. После первого знакомства, в ходе которого сурикатики находились в переноске, сотрудники зоопарка разместили детенышей на нейтральной территории. Теперь взрослых по одному временно изымают из общего вольера и отправляют к малышам для более близкого знакомства, — рассказали в экзотариуме.

Сурикаты — общительные зверьки, они предпочитают держаться группами, спать, сбившись в плотный пушистый клубочек, и горой стоят друг за друга. Поведение маленьких сурикатов повлияло на выбор кличек. Зоотехники Дарья Змеева и Максим Булдаков провели аналогию с героями эпоса Толкиена и назвали их именами хоббитов.

Так, самый осторожный и серьезный, но при этом нуждающийся в поддержке остальных малыш-«полурослик» получил имя Фродо. Самого сильного, отважного и ответственного суриката назвали Сэмом, а два бойких и любопытных детеныша, сующих везде свои маленькие носики, стали Мерри и Пиппином.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:40 +7
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