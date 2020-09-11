Неудачное вложение: туляк перевел брокерам-мошенникам 18 миллионов рублей

Директор одной из тульских фирм стал жертвой мошенников. 71-летний мужчина нашел в интернете сайт брокерской фирмы, которая обещала солидный доход. Его заверили, что сделка абсолютно безопасна и принесет прибыль.

Доверчивый туляк взял кредит, занял деньги у близких и перевел на брокерский счет компании солидную сумму — 18 миллионов рублей.

– Через некоторое время туляк обнаружил, что сайт прекратил работу, а его представители перестали выходить на связь, кроме того, счет, на который он перевел денежные средства, был с нулевым балансом. Мужчина, осознав, что стал жертвой обмана, обратился в полицию, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

В полиции напоминают о важности проверки информации о неизвестных адресатах, которым вы планируете перевести деньги. Особенно важно не переводить крупные суммы, не убедившись в надежности получателя и не посоветовавшись со знакомыми или родственниками.