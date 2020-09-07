На тульском кладбище неизвестные устраивают «сафари» и жестоко убивают собак

«Какие то нелюди устраивают сафари на первом и третьем кладбищах. Убивают беззащитных собак, которые верят людям. Сегодня была убита Муха, которую мы стерилизовали. Спасти не удалось. Сильное кровотечение, разрывы внутренних органов. Гильз не жалели. Надо остановить этих… уродов».

Такой пост появился накануне в группе приюта в соцсети «ВКонтакте». Сообщение дополнено ужасными фотографиями одной из пострадавших собак и кадрами с места происшествия. Под постом — десятки гневных комментариев от пользователей о том, что это уголовно наказуемо и историю нужно предать огласке.

К делу подключилась полиция. Как сообщили Myslo в пресс-службе регионального УМВД, в отделении полиции «Ильинское» г. Тулы сообщение о происшествии зарегистрировано в установленном законом порядке. Полицейские выясняют все детали и обстоятельства случившегося.

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