В Туле житель Москвы зарезал сожительницу

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Привокзальный районный суд г. Тулы вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Москвы, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В судебном заседании установлено, что в апреле 2020 года мужчина, имеющий судимость за ранее совершенное умышленное преступление, находясь на территории Привокзального района г. Тулы в частном доме сожительницы, в ходе ссоры с последней нанес женщине ножевое ранение в область грудной клетки, от которого она скончалась на месте происшествия.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 9 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.