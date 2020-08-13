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В Пролетарском районе Тулы осудят неисправимого экстремиста
Фото: pestnews.ru

В Пролетарском районе Тулы осудят неисправимого экстремиста

Мужчина уже привлекался к административной и уголовной ответственности за публикацию материалов, разжигающих ненависть и вражду.

Следственным отделом по Пролетарскому району Тулы СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины. Он обвиняется в возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства. Уточняется, что ранее фигурант уже привлекался к ответственности за аналогичное деяние.

По версии следствия, 17 июня туляк разместил в социальной сети материалы экстремистского характера. В 2019 году его уже оштрафовали на 10 тысяч рублей по ст. 20.3.1 КоАП РФ за аналогичное нарушение, но это его не остановило – в апреле текущего года злоумышленник совершил рецидив. Ему присудили штраф в 300 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, новое уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд. Санкция вменяемой экстремисту стать предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок от одного года до четырех лет либо от двух до пяти лет лишения свободы.

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вчера, в 22:32 −3
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