В Туле появится автокинотеатр

Фото из архива Myslo.

Он расположится на парковке недалеко от зареченской автостанции.

В Туле откроется автокинотеатр. Ориентировочно он начнет работу 9−10 августа. Организатор и автор идеи – кинотеатр «ДКЖ кино». Фильмы будут демонстрировать ежедневно с 19.00. С воскресенья по четверг планируется по два сеанса, в пятницу и субботу — по три.

Как рассказал Myslo представитель кинотеатра «ДКЖ кино» Михаил Канаев, место для автокинотеатра сейчас определяется. Наиболее вероятно, что он расположится в районе автостанции «Заречье» — на парковке возле бывшего «Лакмина». Кстати, там в 2013 году там работал автокинотеатр «Drive in!», затем бизнес выставили на продажу.

Пока планируется, что кинотеатр на открытом воздухе проработает в течение августа и сентября. В репертуаре — фильмы, которые будут идти в «ДКЖ кино». Как обещают организаторы, обязательно покажут и премьеры.

На парковке автомобили расположат в шашечном порядке. Парковочных мест будет около 50.

Кстати, этот проект претендует на грант от ПСБ банка. Победители получат на реализацию своей идеи от 50 до 250 тысяч рублей. Проголосовать за тульский автокинотеатр можно здесь.