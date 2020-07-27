В Туле из-за ремонта дороги закроют проезд на участке ул. Демонстрации

В Туле 28 и 29 июля с 9.00 до 21.00 по ул. Демонстрации на участке от ул. Советской до ул. Ленина будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта. Это связано с ремонтом дороги.

Движение автобусов маршрутов №№ 12, 55 будет осуществляться по измененной схеме: