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Тулякам представят авторские экскурсии по городу

Тулякам представят авторские экскурсии по городу

Совершенно новые туристические маршруты по центру Тулы разработали туляки-студенты «Школы индустриального экскурсовода» Музея станка кластера «Октава».

Об открытии мастерской «Школы индустриального экскурсовода» было
объявлено в марте на первом краеведческом поединке молодых ученых
Science Slam: LOCAL HISTORY. Участники рассказывали зрителям о своих
научных исследованиях, подготовленных на первом этапе грантового проекта и боролись за возможность получить новые знания у известного практика.
 
 
Присоединиться к программе смогли и те, кто не участвовал в исследовании,
они прошли регистрацию и конкурсный отбор. Обучение было бесплатным для всех участников — проект был реализован на средства гранта Президента РФ, представленного Фондом президентских грантов.
 
В рамках мастерской Айрат Багаутдинов — историк архитектуры, автор проекта «Москва глазами инженера» — собрал 15 студентов, чтобы раскрыть свои методы работы с краеведческим материалом, разработать востребованный экскурсантами контент, объяснить, как взаимодействовать с аудиторией. Результатом стали разработки экскурсий по промышленным достопримечательностям города.
 
 
Грантовый проект «Тула сурового стиля» состоит из нескольких этапов.

В сентябре 2019 года он начался с исследования. Был объявлен конкурс среди студентов по подготовке материалов, посвященных истории промышленности Тулы и области XVIII—XXI вв. для бесплатной доступной электронной энциклопедии — Медиатеки Музея станка.
 
В ней уже были собраны материалы по 12 разделам, связанным с индустриальной историей России (литература о рабочих, индустриальная архитектура, история станкостроения, история промышленности и другое), но еще не было материалов о локальной индустриальной истории, и, конечно, занимаясь индустриальной культурой, необходимо было дополнить медиатеку материалами о тульской промышленной истории.
 
Важной задачей проекта стало формирование пула гидов, имеющих готовые маршруты, посвящённые индустриальной теме.
 
Коронавирусные ограничения не помешали обучению в «Школе
индустриального экскурсовода» — занятия проходили онлайн, а сами маршруты отрабатывались учениками индивидуально. Уже этой осенью новые экскурсионные маршруты будут презентованы тулякам и гостям города.
 
 
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 16:15 +1
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