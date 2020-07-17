Тулякам представят авторские экскурсии по городу

Об открытии мастерской «Школы индустриального экскурсовода» было

объявлено в марте на первом краеведческом поединке молодых ученых

Science Slam: LOCAL HISTORY. Участники рассказывали зрителям о своих

научных исследованиях, подготовленных на первом этапе грантового проекта и боролись за возможность получить новые знания у известного практика.

Присоединиться к программе смогли и те, кто не участвовал в исследовании,

они прошли регистрацию и конкурсный отбор. Обучение было бесплатным для всех участников — проект был реализован на средства гранта П резидента РФ , представленного Фондом президентских грантов.

В рамках мастерской Айрат Багаутдинов — историк архитектуры, автор проекта «Москва глазами инженера» — собрал 15 студентов, чтобы раскрыть свои методы работы с краеведческим материалом, разработать востребованный экскурсантами контент, объяснить, как взаимодействовать с аудиторией. Результатом стали разработки экскурсий по промышленным достопримечательностям города.

Грантовый проект «Тула сурового стиля» состоит из нескольких этапов.



В сентябре 2019 года он начался с исследования. Был объявлен конкурс среди студентов по подготовке материалов, посвященных истории промышленности Тулы и области XVIII—XXI вв. для бесплатной доступной электронной энциклопедии — Медиатеки Музея станка.

В ней уже были собраны материалы по 12 разделам, связанным с индустриальной историей России (литература о рабочих, индустриальная архитектура, история станкостроения, история промышленности и другое), но еще не было материалов о локальной индустриальной истории, и, конечно, занимаясь индустриальной культурой, необходимо было дополнить медиатеку материалами о тульской промышленной истории.

Важной задачей проекта стало формирование пула гидов, имеющих готовые маршруты, посвящённые индустриальной теме.

Коронавирусные ограничения не помешали обучению в «Школе

индустриального экскурсовода» — занятия проходили онлайн, а сами маршруты отрабатывались учениками индивидуально. Уже этой осенью новые экскурсионные маршруты будут презентованы тулякам и гостям города.