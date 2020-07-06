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Из-за жары тулякам раздают питьевую воду
Фото из архива Myslo.

Из-за жары тулякам раздают питьевую воду

Публикуем список адресов.

Сегодня, 6 июля, в Туле из-за сильной жары раздают питьевую воду. Ее можно получить до 19.00 по следующим адресам:

  • ул. М. Горького, 14,
  • ул. Октябрьская, 9,
  • ул. Пузакова, 5,
  • пер. ул. Смидович/ул. 9 Мая, 5,
  • ул. Н. Руднева, 62,
  • ул. Кауля, 45,
  • ул. Фрунзе, 5,
  • ул. Советская/пр. Ленина,
  • ул. Первомайская/пр. Ленина,
  • ул. Фрунзе/Красноармейский пр.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:03 +1
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