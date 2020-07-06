Фото из архива Myslo.
Из-за жары тулякам раздают питьевую воду
Публикуем список адресов.
Сегодня, 6 июля, в Туле из-за сильной жары раздают питьевую воду. Ее можно получить до 19.00 по следующим адресам:
- ул. М. Горького, 14,
- ул. Октябрьская, 9,
- ул. Пузакова, 5,
- пер. ул. Смидович/ул. 9 Мая, 5,
- ул. Н. Руднева, 62,
- ул. Кауля, 45,
- ул. Фрунзе, 5,
- ул. Советская/пр. Ленина,
- ул. Первомайская/пр. Ленина,
- ул. Фрунзе/Красноармейский пр.
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