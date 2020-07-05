За разбойное нападение на букмекерскую контору туляк отправится в колонию строгого режима

Угрожая кассиру ножом, преступник забрал более 5000 рублей и две бутылки пива.

Советский районный суд Тулы вынес приговор в отношении ранее судимого 37-летнего жителя поселка Косая Гора. Он признан виновным в ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия).

Суд установил, что 22 февраля 2020 года преступник ночью ворвался в одну из букмекерских контор Тулы и ударил охранника по голове огнетушителем. Угрожая кассиру ножом, злоумышленник потребовал передать ему деньги. Испугавшись за свою жизнь, женщина отдала нападавшему более 5 тыс. рублей и две бутылки пива.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд назначил наказание мужчине в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.