Налетчиков, напавших на ювелирный салон в Кимовске, задержали во Владимирской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Преступники заранее готовились к разбою: изучили график работы магазина, наблюдали за посетителями и продавцами.

Стали известны подробности задержания двух мужчин, которые 30 января ограбили ювелирный салон «Империя золота», находящийся в Кимовске. Задержание налетчиков проводили сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области совместно с коллегами из федерального главка.

Напомним, утром 30 января двое злоумышленников в масках ворвались в ювелирный салон и под угрозой применения оружия забрали золотые изделия с витрин и скрылись на автомобиле. Сумма ущерба составила почти 5 млн рублей.

В полиции немедленно были организованы оперативные мероприятия, отрабатывались места возможного сбыта похищенных в салоне украшений. В результате полицейские выяснили, что преступники могут находиться во Владимирской области. По имевшейся информации, оба подозреваемых проживали в съёмном частном доме. При проверке эти данные подтвердились.

Сотрудники ГУУР МВД России и Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области при силовой поддержке Росгвардии задержали преступников. У них обнаружено и изъято похищенное.

36-летний неработающий ранее судимый мужчина и его 26-летний подельник заранее готовились к налёту, подыскали оружие, изучили особенности работы салона, провели около него несколько часов, ожидая открытия и удобного момента, когда в помещении не будет посетителей.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». В ходе расследования будут установлены все детали противоправной деятельности задержанных.