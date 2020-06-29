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В Туле по подозрению в убийстве задержан житель Орла
Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

В Туле по подозрению в убийстве задержан житель Орла

Мужчину задержали на Зеленстрое.

В Туле сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии по ориентировке задержали подозреваемого в убийстве на территории Орловской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, росгвардейцам поступила информация, что мужчина передвигается на автомобиле по Тульской области. Все экипажи вневедомственной охраны получили ориентировку.

На проспекте Ленина около одного из сетевых магазинов росгвардейцы обнаружили подходивший под описание автомобиль.

– Сотрудники Росгвардии блокировали транспортное средство и задержали находившегося в нем мужчину. Им оказался 41-летний житель Орловской области, — сообщает ведомство.

Задержанного передали прибывшей на место следственно-оперативной группе.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:55 +2
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