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В Тульской области в жилом доме взорвался газ: пострадал пенсионер
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области в жилом доме взорвался газ: пострадал пенсионер

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как стало известно Myslo, ранним утром 29 июня в поселке Первомайский Щекинского района в доме на улице Дачной взорвался газ, после чего произошел пожар.

Пожарные расчеты были на месте в 5.41. Спустя четыре минуты открытое горение было ликвидировано.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в результате происшествия однокомнатная квартира выгорела по всей площади, в двухкомнатной квартире выгорели зал и коридор.

Известно, что пострадал 86-летний мужчина. Он госпитализирован с ожогами.

Причины происшествия выясняются.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:31 0
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