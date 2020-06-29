Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Тульской области в жилом доме взорвался газ: пострадал пенсионер
Обстоятельства происшествия выясняются.
Как стало известно Myslo, ранним утром 29 июня в поселке Первомайский Щекинского района в доме на улице Дачной взорвался газ, после чего произошел пожар.
Пожарные расчеты были на месте в 5.41. Спустя четыре минуты открытое горение было ликвидировано.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в результате происшествия однокомнатная квартира выгорела по всей площади, в двухкомнатной квартире выгорели зал и коридор.
Известно, что пострадал 86-летний мужчина. Он госпитализирован с ожогами.
Причины происшествия выясняются.
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