В Тульской области в жилом доме взорвался газ: пострадал пенсионер

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Как стало известно Myslo, ранним утром 29 июня в поселке Первомайский Щекинского района в доме на улице Дачной взорвался газ, после чего произошел пожар.

Пожарные расчеты были на месте в 5.41. Спустя четыре минуты открытое горение было ликвидировано.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в результате происшествия однокомнатная квартира выгорела по всей площади, в двухкомнатной квартире выгорели зал и коридор.

Известно, что пострадал 86-летний мужчина. Он госпитализирован с ожогами.

Причины происшествия выясняются.