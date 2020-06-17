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На Алексинском шоссе в Туле пассажирский автобус врезался в опору моста
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

На Алексинском шоссе в Туле пассажирский автобус врезался в опору моста

По предварительным данным, травмы получили восемь человек.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции выясняют детали ДТП на Алексинском шоссе. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту 162-К, не справился с управлением и врезался в опору моста.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все детали случившегося, определяют механизм столкновения и число пострадавших. По информации Myslo, повреждения получили несколько пассажиров, их жизням ничто не угрожает.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:39 +1
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Место
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