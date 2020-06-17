На Алексинском шоссе в Туле пассажирский автобус врезался в опору моста

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

По предварительным данным, травмы получили восемь человек.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции выясняют детали ДТП на Алексинском шоссе. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту 162-К, не справился с управлением и врезался в опору моста.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все детали случившегося, определяют механизм столкновения и число пострадавших. По информации Myslo, повреждения получили несколько пассажиров, их жизням ничто не угрожает.