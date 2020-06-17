новости
новости
Регистрация
Офицер тульской полиции предложил чиновнику уйти от ответственности за 600 тысяч рублей
Фото: rekvizit.info

Офицер тульской полиции предложил чиновнику уйти от ответственности за 600 тысяч рублей

Сотрудники ФСБ задержали начальника ОБЭП МО МВД «Алексинский» с поличным.

Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении начальника ОБЭП МО МВД «Алексинский». Его обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере, с использованием служебного положения).
 
По версии следствия полицейский знал, что его отдел проводит проверку в отношении сотрудника администрации одного из местных муниципальных образований по должностному преступлению. После этого страж порядка обратился к чиновнику через посредника и предложил ему «уладить вопрос» за 600 тысяч рублей.
 
Сотрудники ФСБ задержали полицейского и посредника в момент получения половины требуемой суммы. Преступление расследовал Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления С. К. России по Тульской области. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:29 +5
Другие статьи по темам
Событие
мошенничествополицияумвд
Место
ТулаТульская областьАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Алексинском шоссе в Туле пассажирский автобус врезался в опору моста
На Алексинском шоссе в Туле пассажирский автобус врезался в опору моста
Всероссийский онлайн-выпускной для студентов пройдет 27 июня
Всероссийский онлайн-выпускной для студентов пройдет 27 июня
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.