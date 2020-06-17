Офицер тульской полиции предложил чиновнику уйти от ответственности за 600 тысяч рублей

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Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении начальника ОБЭП МО МВД «Алексинский». Его обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере, с использованием служебного положения).

По версии следствия полицейский знал, что его отдел проводит проверку в отношении сотрудника администрации одного из местных муниципальных образований по должностному преступлению. После этого страж порядка обратился к чиновнику через посредника и предложил ему «уладить вопрос» за 600 тысяч рублей.