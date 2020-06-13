Между Тульской и Калужской областями разлившаяся река затопила дорогу

фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Информация о подтоплении грунтовой дороги между Колосово Алексинского района Тульской области и Парсуково Тарусского района Калужской области поступила сегодня в 16:10 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по региону.

Причиной подтопления стали ливни, из-за которых река Полянка, протекающая между данными населенными пунктами, вышла из берегов.

Пострадавших нет. В месте перелива устанавливаются запрещающие знаки. Транспортное сообщение с населенным пунктом Колосово не нарушено. Существует объездной путь.

На месте происшествия находятся представители администрации Алексинского района и оперативная группа Алексинского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.