новости
новости
Регистрация
Между Тульской и Калужской областями разлившаяся река затопила дорогу
фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Между Тульской и Калужской областями разлившаяся река затопила дорогу

Река Полянка из-за ливней вышла из берегов.

Информация о подтоплении грунтовой дороги между Колосово Алексинского района Тульской области и Парсуково Тарусского района Калужской области поступила сегодня в 16:10 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по региону.

Причиной подтопления стали ливни, из-за которых река Полянка, протекающая между данными населенными пунктами, вышла из берегов.

Пострадавших нет. В месте перелива устанавливаются запрещающие знаки. Транспортное сообщение с населенным пунктом Колосово не нарушено. Существует объездной путь.

На месте происшествия находятся представители администрации Алексинского района и оперативная группа Алексинского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:15 +3
Другие статьи по темам
Событие
подтопление дорогиливнирека вышла из берегов
Место
Тульская областьАлексинКалужская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Волово на 8,5 лет лишился свободы за убийство друга
Житель Волово на 8,5 лет лишился свободы за убийство друга
В Туле на Восточном обводе скончался водитель
В Туле на Восточном обводе скончался водитель
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.