В Криволучье мужчина нанял эвакуатор и сдал на лом чужой «Опель»

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Теперь проходит по делу о краже.

Полицейские в Туле установили подозреваемого в краже. Предметом преступного посягательства злоумышленника стал автомобиль «Опель» 1996 года выпуска. Транспортное средство в неисправном и непригодном для поездок состоянии было оставлено около одного из домов в Пролетарском округе.

Проживающий неподалёку мужчина, предположительно, специально нанял эвакуатор, на котором вывез машину в пункт приёма лома металла и получил денежные средства для использования по собственному усмотрению. При проведении мероприятий сотрудники полиции выяснили личность вероятного злоумышленника. 30-летний неработающий ранее судимый туляк признался в содеянном.

В отделе полиции «Криволученский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ.