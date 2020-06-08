Кадр из видео.
Скрываясь от погони ДПС, неадекватный водитель Audi протаранил машину каршеринга: видео
Происшествие случилось в Туле 6 июня.
На улице Николая Руднева экипаж отдельного специализированного взвода ДПС обратил внимание на автомобиль Audi, который передвигался по странной траектории.
Инспекторы подали водителю сигнал об остановке транспортного средства, однако мужчина проигнорировал это и продолжил движение. Тогда экипаж ДПС устроил погоню за автомобилем.
При попытке скрыться от сотрудников ГИБДД на пересечении улиц Станиславского и Пархоменко водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль каршеринга — Volkswagen Polo. Мужчину задержали.
Как сообщает УГИБДД по Тульской области, за рулем Audi находился мужчина 1988 года рождения, который ранее был привлечен к административной ответственности по ст. 12.8 ч. 1
КоАП РФ. Водитель также был лишен права управления транспортными средствами.
Помимо всего прочего в марте 2020 года на водителя завели уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
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