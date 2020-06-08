Скрываясь от погони ДПС, неадекватный водитель Audi протаранил машину каршеринга: видео

Кадр из видео.

На улице Николая Руднева экипаж отдельного специализированного взвода ДПС обратил внимание на автомобиль Audi, который передвигался по странной траектории.

Инспекторы подали водителю сигнал об остановке транспортного средства, однако мужчина проигнорировал это и продолжил движение. Тогда экипаж ДПС устроил погоню за автомобилем.

При попытке скрыться от сотрудников ГИБДД на пересечении улиц Станиславского и Пархоменко водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль каршеринга — Volkswagen Polo. Мужчину задержали.

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, за рулем Audi находился мужчина 1988 года рождения, который ранее был привлечен к административной ответственности по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ. Водитель также был лишен права управления транспортными средствами.

Помимо всего прочего в марте 2020 года на водителя завели уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.