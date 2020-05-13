В Туле подорожали овощи

12 мая на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили ситуацию, сложившуюся на продовольственном рынке.



Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов доложил, что с момента введения ограничений важно было не допустить дефицита продуктов питания и средств первой необходимости, а также значительного роста цен на них. По поручению губернатора комитет ведет мониторинг цен совместно с региональным УФАС и прокуратурой области.



Вячеслав Романов сообщил, что на данный момент ажиотажный спрос отсутствует. Запасы пополняются на регулярной основе. Проблем с поставками нет. Торговые сети принимают все необходимые меры по предотвращению распространения инфекции.



Отмечается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию (картофель, лук, капуста, морковь). За первую неделю он составил от 1 до 4,3%.

Руководитель регионального управления ФАС Юрий Елагин сообщил, что сезонный рост цен на овощи находится на контроле. Основания для вмешательства антимонопольных органов нет.

Алексей Дюмин поручил комитету Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку совместно с Управлением антимонопольной службы продолжить мониторинг ситуации с ростом цен и не допустить их искусственного завышения.