Фото: пресс-служба Правительства Тульской области
Медики, борющиеся с коронавирусом, смогут питаться и отдыхать в тульских гостиницах
На финансирование этих мер поддержки выделено порядка 42 млн рублей.
На период действия режима повышенной готовности правительство Тульской области ввело дополнительные социальные гарантии для медработников, которые борются с коронавирусом.
Медики будут обеспечены проживанием и питанием в гостиницах во время ежедневного (междусменного) отдыха. На финансирование этих гарантий из бюджета Тульской области выделено свыше 42 млн рублей.
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