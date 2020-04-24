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Медики, борющиеся с коронавирусом, смогут питаться и отдыхать в тульских гостиницах
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Медики, борющиеся с коронавирусом, смогут питаться и отдыхать в тульских гостиницах

На финансирование этих мер поддержки выделено порядка 42 млн рублей.

На период действия режима повышенной готовности правительство Тульской области ввело дополнительные социальные гарантии для медработников, которые борются с коронавирусом.

Медики будут обеспечены проживанием и питанием в гостиницах во время ежедневного (междусменного) отдыха. На финансирование этих гарантий из бюджета Тульской области выделено свыше 42 млн рублей.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:45 0
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