Медики, борющиеся с коронавирусом, смогут питаться и отдыхать в тульских гостиницах

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На финансирование этих мер поддержки выделено порядка 42 млн рублей.

На период действия режима повышенной готовности правительство Тульской области ввело дополнительные социальные гарантии для медработников, которые борются с коронавирусом.

Медики будут обеспечены проживанием и питанием в гостиницах во время ежедневного (междусменного) отдыха. На финансирование этих гарантий из бюджета Тульской области выделено свыше 42 млн рублей.