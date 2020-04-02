новости
новости
Регистрация
Что делать тулякам, если управляющие компании не дезинфицируют подъезды?

Что делать тулякам, если управляющие компании не дезинфицируют подъезды?

Уточнить сроки обработки можно в своей УК, или в ЕДДС.

Все управляющие компании города составили графики и должны проводить дезинфекции территорий и общего имущества многоквартирных домов. 
 
 
В мероприятия по санобработке входит дезинфекция контактных поверхностей в подъездах: дверных ручек и перил, почтовых ящиков, кнопок вызова домофонов и лифтов, подоконников. Полы и лестницы обязаны мыть с использованием специальных средств.
 
 
«Уточнить сроки обработки в конкретном доме туляки могут в своей управляющей компании или по телефону единой дежурно-диспетчерской службы: 47−20−34, 47−20−37, 1391 — служба работает круглосуточно. Также в управляющую компанию или ЕДДС можно обратиться, если подъезд не обрабатывают», — сообщает пресс-служба городской администрации.
 
 
Так, сегодня, 2 апреля, согласно распоряжению главы городской администрации, в Пролетарском округе Тулы проводили дезинфекцию подъездов, лестничных маршей и подвалов многоквартирных домов, которые остались без управления УК «Восток». Обработка проводилась силами администрации Пролетарского округа, сервисного центра и Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы.
 

Сергей Шестаков, начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу

- В настоящий момент таких домов в администрации Пролетарского округа 49. Поэтому, сегодня было пробное мероприятие по организации этих вопросов и оно было успешным. Работа связана с тем, чтобы пройти все подъезды, подвалы, а также лестничные марши первого и второго этажей, а также детское игровое оборудование. При этом, когда работа проводилась, были предупреждены жители: что они должны закрыть окна, двери, балконы и 40−50 минут после обработки не выходить из квартир. Эта работа будет продолжаться дальше и мы думаем, что за 2−3 дня текущей недели все связанные с организацией работ вопросы будут решены.
 

 

Галерея
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 1
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 2
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 3
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 4
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 5
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 6
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 7
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 8
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 9
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 10
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 11
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 12
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 13
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 14
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 15
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 16
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 17
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 18
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 19
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 20
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 21
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 22
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 23
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 24
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 25
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 26
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 27
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 28
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 29
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 30
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 31
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 32
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 33
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 34
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 35
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 36
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 37
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 38
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 39
Дезинфекция в Пролетарском округе Тулы, Фото: 40
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 20:38 +3
Другие статьи по темам
Событие
дезинфекциякоронавирускарантин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

5POST доставит книги интернет-магазина «Читай-город» даже в период самоизоляции
5POST доставит книги интернет-магазина «Читай-город» даже в период самоизоляции
В Ясногорском районе ищут лесных браконьеров
В Ясногорском районе ищут лесных браконьеров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.