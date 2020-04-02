Что делать тулякам, если управляющие компании не дезинфицируют подъезды?
Уточнить сроки обработки можно в своей УК, или в ЕДДС.
Все управляющие компании города составили графики и должны проводить дезинфекции территорий и общего имущества многоквартирных домов.
В мероприятия по санобработке входит дезинфекция контактных поверхностей в подъездах: дверных ручек и перил, почтовых ящиков, кнопок вызова домофонов и лифтов, подоконников. Полы и лестницы обязаны мыть с использованием специальных средств.
«Уточнить сроки обработки в конкретном доме туляки могут в своей управляющей компании или по телефону единой дежурно-диспетчерской службы: 47−20−34, 47−20−37, 1391 — служба работает круглосуточно. Также в управляющую компанию или ЕДДС можно обратиться, если подъезд не обрабатывают», — сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, сегодня, 2 апреля, согласно распоряжению главы городской администрации, в Пролетарском округе Тулы проводили дезинфекцию подъездов, лестничных маршей и подвалов многоквартирных домов, которые остались без управления УК «Восток». Обработка проводилась силами администрации Пролетарского округа, сервисного центра и Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы.
Сергей Шестаков, начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу
- В настоящий момент таких домов в администрации Пролетарского округа 49. Поэтому, сегодня было пробное мероприятие по организации этих вопросов и оно было успешным. Работа связана с тем, чтобы пройти все подъезды, подвалы, а также лестничные марши первого и второго этажей, а также детское игровое оборудование. При этом, когда работа проводилась, были предупреждены жители: что они должны закрыть окна, двери, балконы и 40−50 минут после обработки не выходить из квартир. Эта работа будет продолжаться дальше и мы думаем, что за 2−3 дня текущей недели все связанные с организацией работ вопросы будут решены.
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